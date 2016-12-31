AV RUHSATINA ZAM

Bakanlar Kurulu, bir av ruhsatına ödenen miktara yüzde 9.4, av ruhsatı sureti için alınan harç parasına ise yüzde 12.5 oranında artış yaptı. Karar 1 Ocak 2017 itibariyle uygulanacak.

Ergül ERNUR

Bakanlar Kurulu, 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında av ruhsatlarına zam yaptı.

29 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararda, bir av ruhsatına ödenen miktara yüzde 9.4, av ruhsatı sureti için harç parasına ise yüzde 12.5 oranında artış yapıldı.

Kararın 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Bir av ruhsatı 116 TL oldu

Buna göre, ilgili yasanın dokuzuncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca av ruhsatlarıyla ilgili 2016 yılında “bir av ruhsatı” için ödenen harç 106 TL’den yüzde 9.4 zamla 116 TL’ye yükseldi.

“Av ruhsatı sureti” için ödenen miktar ise, 16 TL’den yüzde 12.5 zamla 18 TL’ye çıktı. Yeni harç miktarlarının 1 Ocak 2017 tarihinden başlayarak uygulamaya girdiği bildirildi.

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