AVA KAPALI BÖLGEDE AVLANDILAR!

Polis Basın Subaylığından Alınan bilgiye göre: 19.01.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Mehmetçik köyünün kuzeyinde, B.K.(E-40), M.E. (E- 51), K.E.N.(E-46) ve A.D.(E-52)’nin 9 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları sırada tespit edildiler. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.