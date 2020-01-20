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AVA KAPALI BÖLGEDE AVLANDILAR!

AVA KAPALI BÖLGEDE AVLANDILAR!

4 kişi tutuklandı!

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Polis Basın Subaylığından Alınan bilgiye göre: 19.01.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Mehmetçik köyünün kuzeyinde, B.K.(E-40), M.E. (E- 51), K.E.N.(E-46) ve A.D.(E-52)’nin 9 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları sırada tespit edildiler. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

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