AVAKADO HIRSIZLIĞI!

Baf’ta avakado hırsızlığının artık alışkanlık haline geldiği belirtildi. Politis gazetesi, Baf’a bağlı Kuklia (Köprü) köyünde bir emekliye ait bahçeden, yaklaşık bin kilo avakadonun çalındığını yazdı.

Habere göre bahse konu emekli, polise verdiği ifadede, geçtiğimiz pazartesi günü bahçesini ziyaret ettiğini ve burada bulunan yaklaşık 80 ağaç üstündeki mahsullerin seyrekleştiğini tespit ettiğini belirtti. Bahçe sahibi, değeri yaklaşık 2 bin 500 bin Euro olan bin kiloya yakın mahsulün çalındığını tahmin ettiğini de ifade etti. Gazete haberinde geçen yıl 2 avakado hırsızlığı yaşandığını, bir tanesinde 300 kilo, diğerinde ise 160 kilo avakadonun çalındığını anımsattı.