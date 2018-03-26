AVCILIK FEDERASYONU'NDAN ÇAĞRI!

Avcılık Federasyonu, sano ve silaj yapımının, üreme döneminde olan kanatlı hayvanlara büyük zarar verebildiğine işaret ederek, tarımsal faaliyetlerde duyarlı olunması için çağrı yaptı.

Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, sano ve silaj yapımının üreme döneminde özellikle ovalara yuva kuran kuşların yuvalarının dağılmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Sosyal paylaşım sitesinde yuvada oturan bir kekliğin tarla biçilirken 10 yumurtalık bir yuvayı terk ettiği paylaşıma dikkat çekilen açıklamada, olay üzerine Avcılık Federasyonu’nun devreye girerek, yumurtaları, Federasyon’un Dikmen Üretim Tesisi’nde güvenli bir şekilde kapalı sistem üremeye aldığı kaydedildi. Benzeri bir yuvaya denk gelinmesi halinde Avcılık Federasyonu Av Koruma Birimi ihbar hattına (ALO 140) haber verilmesi istendi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına yazı gönderilerek, tarımsal faaliyet yapılırken yaban hayatının sürdürülebilir olması açısından daha duyarlı olunması talep edildi.

Açıklamada, üreticilere seslenilerek,” Değerli üreticilerimiz, bu doğa hepimizin. Tarımsal faaliyetlerinizi yaban hayatını da koruyarak yapmanızı rica ediyoruz” denildi.