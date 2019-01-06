Avda Vuruldu!

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bugün saat 11.00 sıralarında, Yedikonuk – Büyükkonuk arasında bulunan 12 numaralı ava açık bölgede avlanan, Pile’de sakin Ahmet Akokçu (E-53), muhtemelen başka avcılar tarafından açılan ateş sonucu kazaen vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.

Ahmet Akokçu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.

Hayati tehlikesi yoktur. Soruşturma devam etmektedir.

Foto: Temsili