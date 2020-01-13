AVLANDIĞI SIRADA VURULDU!

Avtepe’de bir kişi, avlandığı sırada, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucunda iki ayağından yaralandı. Polis açıklamasına göre saat 11:00 sıralarında yaralanan İnönülü Sami Özgürtürk’ün (E-44) tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

MHA