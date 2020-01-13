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AVLANDIĞI SIRADA VURULDU!

AVLANDIĞI SIRADA VURULDU!

Avtepe’de bir kişi, avlandığı sırada, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucunda iki ayağından yaralandı.

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Avtepe’de  bir kişi, avlandığı sırada, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucunda iki ayağından yaralandı. Polis açıklamasına göre saat 11:00 sıralarında yaralanan İnönülü  Sami Özgürtürk’ün (E-44) tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

MHA

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