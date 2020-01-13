AVLANDIĞI SIRADA VURULDU!
Avtepe’de bir kişi, avlandığı sırada, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucunda iki ayağından yaralandı.
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Avtepe’de bir kişi, avlandığı sırada, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucunda iki ayağından yaralandı. Polis açıklamasına göre saat 11:00 sıralarında yaralanan İnönülü Sami Özgürtürk’ün (E-44) tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.
MHA
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