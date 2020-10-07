Avrupa bankaları pandemi sonrası da evden çalışmayı destekliyor

Avrupalı birçok banka maliyetlerini düşürebilmek için evden çalışmaya sıcak bakarken, ABD'li muadilleri evden çalışmanın uzaması durumunda şirket kültürlerini kaybetmekten korkuyorlar

Bazı Wall Street yöneticileri evden uzun süre çalışmanın tehlikeleri hakkında uyarsa da, Avrupa’nın en büyük bankaları pandemiden aldıkları dersleri uygulama konusunda kararlı. Bu bankalar, modern ofisler yaratıldığından beri bu büyüklükte çok az değişiklik görmüş bir kültürü değiştiriyorlar.

Çalışanlarının pandemi sonrasında da çalıştıkları zamanın yarısını evde geçirmelerini planlayan Hollandalılar Avrupa’da öncü rol üstleniyorlar. İsviçreli UBS çalışanların zamanlarının üçte birinde evden çalışabileceklerini belirtirken, İtalyan UniCredit işin yüzde 40’lık kısmının krizden sonra da evden yapılmasını planlıyor.

Şehir Alanları Enstitüsü Teknoloji ve İnovasyon eş başkanı Dror Poleg, “Şehirlerini çerisindeki finansal bölgeler için gökdelenler yükseldiğinden beri bu ofis hayatında son yüzyılda yaşanan en büyük değişiklik.” dedi ve “Bankalar her zaman maliyetlerini düşürmenin bir yolunu ararlar, bu da maliyetleri düşürmenin bir yolu ve bankalar bunu uygulayacaklardır” diye ekledi.

ABD’li muadilleri ile kıyaslandığında kronik bir kârlılık problemi yaşayan Avrupalı bankalar için pandemi büyük bir fırsat. JPMorgan Chase ve BlackRock gibi şirketler şirket kültürünün kaybedilebileceğini belirtseler de bazı bankalar gayrimenkullerinde azaltmaya gitmeye başladılar bile.

Kaynak: BloombergHT