Avrupa Komisyonu: Altın Vize 'Ab'nin Güvenliğini Tehdit Ediyor'

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin para karşılığı vatandaşlık ya da sürekli oturma izni verdiği "altın vize" uygulamasının kıtayı yolsuzluk ve örgütlü suça açık hale getirebileceği uyarısında bulunacak.

Reuters haber ajansına göre birliğin yürütme organı olan komisyonun Çarşamba günü yayımlanması beklenen raporunda, "Uygulama, AB'nin güvenliği için Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki suç şebekelerinin birliğe sızması ihtimali, kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçırma dahil bir dizi risk arz ediyor" deniyor.

'AB ülkeleri 10 yılda 25 milyar Euro topladı'

İngiliz Guardian gazetestine göre, altın vize uygulamasında AB ülkeleri doğrudan yatırım yoluyla yaklaşık 25 milyar Euro gelir elde etti.

Bulgaristan, Kıbrıs ve Malta, 1 milyon dolarla 2 milyon dolar arasında değişen yatırımlar karşılığında vatandaşlık veriyor. Bu üç üye dahil 20 ülke de para karşılığı oturma izni sağlıyor.

Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia öldürülmeden önce altın vize uygulamasını araştırıyordu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, eski Rus çifte casus casus Sergey Skripal'in zehirlenmesi sonrasında, zengin Ruslara verilen 700 altın vizeyle ilgili inceleme başlatılacağını açıklamıştı.

İngiliz hükümeti Aralık ayında, ülkeye büyük miktarda yatırım yapmaları karşılığında zenginlere oturma izni verilmesine yönelik uygulamayı askıya aldığını ve yeni düzenleme yapılacağını duyurmuştu.

Ancak henüz bu düzenlemeler yapılmadı.

'Uygulama yasaklanmalı. AB suçluların ayaklarına kırmızı halı seriyor'

Avrupa Parlamentosu'nun Bireysel Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Hollandalı üye Sophie in 't Veld, AB'nin uygulamadaki suistimallere yanıt vermekte yavaş kaldığını söyledi.

Sophie in 't Veld, "Avrupa Komisyonu'nun geç de olsa alarm zillerini çalması olumlu. Haklarında yeterince inceleme yapılmayan suçlular tarafından istismar edilen bu uygulamaları bir an önce yasaklamalıyız. Bazı hükümetler bir Avrupa kalesi inşa etmekle meşgulken, diğer yandan Tek Pazar'da serbestçe dolaşabilen zengin suçluların ayaklarına kırmızı halı seriyorlar" dedi.

AB'nin müdahale yetkisi yok

AB'nin söz konusu yatırım programlarına müdahale etme yetkisi yok.

Ancak Brüksel'in üye ülkelere, kabul kriterleri konusunda ortak hareket etme ve onay süreçlerini şeffaflaştırma çağrısı yapacağı belirtiliyor.

Bu ayın başlarında, Portekiz'de altın vize skandalına karıştığı öne sürülen iki yetkili hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Bu kişilerin cezaları tecil edilirken, aynı davada rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan İçişleri Bakanı Miguel Macedo aklanmıştı.

İki Çin vatandaşı ise yolsuzluktan suçlu bulunmuştu.