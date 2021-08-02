Avrupa yangınla mücadele ediyor: 800’den fazla yangın

Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken bölgede aynı anda binlerce yangınla mücadele devam ediyor.

İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye yangınlarla mücadele ediyor… Hava sıcaklığının 40 santigrat dereceleri geçtiği bölgede çok sayıda yangın meydana geldi.

Türkiye ile birlikte yangınlarla boğuşan İtalya’da bir rekor kırıldı ve aynı anda 800’den fazla yangınla mücadele edildiği duyuruldu. Son yılların en büyük felaketini yaşayan Pescara’da en az 5 kişi yaralanırken binlerce turist ve bölge sakini de tahliye edildi.

5 yaşındaki bir kızın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Pineta Dannunziana bölgesinde 53 hektarlık bir alanda başlayan yangın hızla yayıldı. Pescara Belediye Başkanı Carlo Masci, “Evleri ve tatil beldelerini tahliye etmek zorunda kaldık. En büyük sorun sıcak esen rüzgar. Zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

İtalya’nın ağırlıklı olarak güneyinde yangınlar görülürken, İtalyan yetkililer “son 24 saat içerisinde Sicilya’da 250, Puglia’da 130, Calabria’da 130, Lazio’da 90 ve Campania’da 70 yangına müdahale ettik” dedi.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin verilerine göre bu yıl yaşanan orman yangınları ortalamanın en yıkıcı orman yangınları halini aldı. Sicilya’nın en büyük ikinci kenti Catania’da 200’den fazla kişi denize kaçarak yangınlardan kurtarılırken, Türkiye’de de yangınlar beşinci günde söndürülemiyor.

Türkiye’nin son 10 yılda yaşadığı en büyük yangın felaketlerinden biri olarak gösterilen yangın felaketinde 95.000 hektarlık bir alanın bu yıl içerisinde yandığı belirtildi.

Cumartesi günü Yunanistan’ın batısındaki Patras yakınlarında başlayan yangın da sönmek bilmiyor. Bölgedeki 5 köy tamamen boşaltılırken 8 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki Aigialeias kentinin belediye başkanı Dimitris Kalogeropoulos, “Bu bir felaket” yorumunu yaptı.

İspanya’da da yangın faciası yaşanıyor… Başkent Madrid’in doğusundaki San Juan’da başlayan yangın söndürülemiyor. Onlarca itfaiye eri ve yangın söndürme uçağı yangına müdahale ediyor.

sözcü.com.tr