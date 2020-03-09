Avrupa’da Corona paniği! Kıbrıs’ta görüldü, İtalya’da 97 kişi daha öldü

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk Corona virüsü vakalarının tespit edildiği duyuruldu. Hastalardan birinin kısa süre önce İtalya'dan ülkeye döndüğü diğerinin ise İngiltere'den geldiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklamada ise Corona virüsünün pandemi haline gelme ihtimalinin oldukça yükseldiğine dikkat çekildi. İtalyan yetkililer ölü sayısının 366'dan 463'e yükseldiği haberini verdi.

Dünyayı kasıp kavuran Corona vürüsü Avrupa’yı etkisine aldı.

Çin’de 2019 yılının son günlerinde başlayan ve yaklaşık 3 ay içinde Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü kaynaklı kriz büyümeye devam ediyor.

Son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde görülen iki vakayla Türkiye’nin bütün komşularında virüs tespit edilmiş oldu.

BİRİ İTALYA BİRİ İNGİLTERE’DEN

Rum yönetimindeki vakalardan birinin kısa süre önce Kuzey İtalya’dan ülkeye döndüğü bildirildi. Diğer hastanın ise İngiltere’den ülkeye geldiği belirtildi.

KKTC sınırında tedbirler artırılırken AB’nin diğer ülkelerinde de tablo gittikçe kötüleşiyor.

ALMANYA’DA İLK ÖLÜMLER DUYURULDU

Almanya’daki Corona virüsü vakalarından ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte AB içerisinde ölümlerin yaşandığı ülke sayısı 4’e çıkmış oldu. İngiltere’de ise virüs kaynaklı 4. ölüm gerçekleşti.

İSPANYA’DA OKULLAR TATİL

İspanya’da ise virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 28’e ulaştığı bildirildi. Ayrıca başkent Madrid’deki okulların 15 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Okulların kapanmasından yaklaşık 1.2 milyon kişinin etkileneceği belirtildi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Slovakya hükümeti tarafından açıklanan tedbirlere göre ülkede yapılması planlanan spor ve kültürel etkinlikler 14 gün süreyle iptal edildi.

Öte yandan Amerikalı şarkıcı Madonna’nın Paris’te katılacağı gösterinin de iptal edildiği belirtildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: PANDEMİ İHTİMALİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros, virüsün dünyadaki son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tedros, virüsün artık bir pandemi durumuna gelme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu belirtti.

İtalya’nın aldığı ciddi tebirleri desteklediklerini bildiren Tedros, alınan tebirlerin yayılmayı azaltmasını umduklarını ekledi.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

AVRUPA PARLAMENTOSU TOPLANTILARI KISALTTI

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) dört gün sürmesi beklenen toplantılarının bir ya da bir buçuk güne düşürüldüğü belirtildi.

Corona virüsü yüzünden acil durum ilan edilen Avrupa’da yapılan AP toplantıları kısaltıldı. Kısaltılan toplantılarda 4 gün boyunca Türkiye ile Yunanistan arasındaki mülteci krizi ve kıtada hızla yayılan Corona virüsünün konuşulması bekleniyor.

İTALYA’DA SAYI YÜKSELİYOR

Corona virüsünde İtalya’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yetkililer ölü sayısının 366’dan 463’e yükseldiğini belirtti.

Öte yandan virüsten etkilenen kişi sayısının da 7375’ten 9172’ye yükseldiği bildirildi.

SUUDİLERDEN İLGİNÇ TEDBİR

Suudi Arabistan, Corona virüsüne karşı ilginç bir tedbir açıkladı.

Ülkeye gelen kişilerin medikal geçmişlerini ve güncel sağlık durumlarını açıklamamaları durumunda bu kişilere 133 bin dolarlık bir para cezası uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer daha önce aldıkları tedbirler kapsamında da 14 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Sözcü.com.tr