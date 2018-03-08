Avrupa’da elektronik saatler 6 dakika geri kaldı

Balkanlar’daki elektrik sorunu Avrupa’da saatleri şaşırttı. Kıta genelinde elektriğe bağlı çalışan saatler, kesinti yüzünden geri kaldı.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı’ndan (ENTSO-E) yapılan açıklamada, Avrupa’da yaşanan frekans sapma sorununun teknik çözümünün yanı sıra acilen siyasi olarak da çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İspanya’dan Türkiye’ye, Polonya’dan Hollanda’ya Avrupa’daki 25 ülkede senkronize olan Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi’nde bu yılın ocak ayı ortasından bu yana devam eden bir sistem frekans sapması bulunduğu bildirildi.

Bunun nedeninin Kosova’nın bu süreçte kendine yetecek elektrik üretememesi olduğuna işaret edilen açıklamada, Avrupa’daki elektrik ağının istikrarlı hale gelmesi için Sırbistan’ın Kosova’nın eksik kalan elektrik ihtiyacını karşılama sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, frekans sapmasının elektrikli saatleri de etkilediği belirtilerek, saatlerin zaman zaman 6 dakikaya varan bir gecikme gösterdiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, ENTSO-E, daha önce rastlanmayan bu durumun 113 GWh elektrik kaybına neden olduğu ve siyasi husumetin bir köşeye bırakılarak, bir an önce kaybın kimin tarafından giderileceğinin belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova’yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011 yılında AB’nin arabuluculuğunda diyalog süreci başlatıldı.