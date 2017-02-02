Avrupa’dan güçlü ekonomik büyüme sinyali

Euro bölgesinde imalat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında nihai 55.2 olarak gerçekleşti ve sektörün imalatçıların 2012 ortasından bu yana en iyimser dönemi yaşadıkları sinyalini verdi.

Endeks aynı zamanda enflasyon baskılarının yükseldiğini gösterirken, bu durum fiyatların istedikleri hızda artmasını sağlamakta zorluk çeken Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerini memnun edebilir.

IHS Markit tarafından açıklanan endeks Aralık ayında 54.9 olarak gerçekleşmişti. Öncü rakamlar ise 55.1 olmuştu.

Olumlu verilere rağmen bu gelişmelerin ECB’nin parasal teşvik programını daha erken gözden geçirmesine yol açması beklenmiyor.