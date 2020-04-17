Avrupa'dan normalleşme sinyalleri: Hayat normale dönüyor mu?

Avrupa'da, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sert önemler, bazı ülkeler tarafından kademeli olarak gevşetilmeye başlandı

Avrupa'da, 85 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sert önemler, bazı ülkeler tarafından gevşetilmeye başlandı.

Son 5 ayda 2 milyonun üzerinde kişiye bulaşan, dünya genelinde 130 bine yakın can kaybına yol açan Kovid-19, Avrupa'da da hayatı durdurma noktasına getirdi.

Kıtada hükümetler, virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilanından dışarı çıkma yasağına kadar çok çeşitli uygulamaları hayata geçirerek, sağlık sistemlerinin çökmesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Salgın, Avrupa'da etkisini ciddi şekilde sürdürse de bazı ülkelerdeki günlük ölü ve yeni vaka sayısındaki gerileme, normalleşme sürecine dönülebileceği düşüncesine yol açtı.

Oxford Said Business School'da Küresel Sağlık Uzmanı olan Dr. Peter Drobac CNN'e verdiği röportajda, kısıtlamaları gevşeten ülkelerin Batı için çok umutlandırıcı ve önemli olduğunu söyledi. Drobac, "Hala karantina kurallarının nasıl gevşetilmesi gerektiğine ilişkin öğreneceğimiz çok şey var dedi"

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Direktörü Dr. Hans Kluge, geçtiğimiz hafta Avrupa için durumun hala endişe verici olduğunu vurgulamış ve önlemleri gevşetmenin zamanı olmadığını söylemişti. Kluge, "hala pandeminin merkezindeyiz " diyerek, dünya çapında bu pandemiden en fazla etkilenen on ülkenin yedisinin Avrupa'da bulunduğunu hatırlatmıştı.

Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan Çin'in salgını üzerine yapılan bir araştırma, dünyadaki koronavirüs karantinalarının hastalık için bir aşı bulunana kadar tamamen kaldırılmaması gerektiğini önerdi.

-ABD virüs önlemlerini üç aşamalı olarak gevşetmeyi planlıyor

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ''evde kal'' talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette salgın yüzünden getirilen kısıtlamaların 1 ay daha uzatılacağını söyledi.

Cuomo, vaka, hastaneye yatış ve suni solunum cihazlarına bağlı hastaların sayısındaki düşüşün devam ettiğine dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin sonuç verdiğini belirten Trump, ABD'de ilk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesinin beklendiğine işaret ederek, "Şu andaki ölüm tahminleri daha iyimser. İyimser ölüm tahmini demek istemiyorum, böyle bir şey yok. 1 kişi bile bizim için çok fazla." dedi.

Trump, "Virüsün ilerleyişinde eğri düzlendi. Tepe noktasını arkamızda bıraktık." diye konuştu. Virüse karşı alınan önlemler nedeniyle ABD ekonomisinin zarar gördüğüne işaret eden Trump, "ABD ekonomisinin uzun süre durması sürdürülebilir bir durum değil." ifadesini kullandı.

Trump, "Elimizdeki veriler ışığında, uzman ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu süreci 'Amerika'yı tekrar açmak' olarak nitelendiriyoruz." dedi. Bu sürecin işleyişine dair bir plan hazırladıklarını ancak uygulama kararının eyalet valilerinde olduğunu belirten Trump, "Bazı eyaletler virüsten çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs'tan önce sürece başlayabilir. Ancak bir eyalet virüs önlemlerini gevşetmek istemezse, virüs önlemlerini devam ettirmelerine izin veririz." açıklamasında bulundu.

ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha çok test yaptığını aktaran Trump, "Bugüne kadar 3,5 milyon test yaptık." bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Bu kriterleri karşılayan eyaletler 3 aşamalı olarak tedbirlerini gevşetmeye başlayacak. İlk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken, spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verilecek. Barlar ise bu aşamada kapalı kalacak.

İkinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletler zaruri olmayan seyahatlere izin verebilecek ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barlar da açılabilecek.

İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletler ise 3. aşamaya geçebilecek. Bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken, restoran ve barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapılabilecek.

Söz konusu tüm aşamalarda, virüse karşı savunmasız grupların kimseyle temas etmemesi, çalışanların ise iş yerlerinde sosyal mesafeyi gözetmesi gerektiği vurgulanıyor.

Avrupa'da, 85 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sert önemler, bazı ülkeler tarafından gevşetilmeye başlandı.

Son 5 ayda 2 milyonun üzerinde kişiye bulaşan, dünya genelinde 130 bine yakın can kaybına yol açan Kovid-19, Avrupa'da da hayatı durdurma noktasına getirdi.

Kıtada hükümetler, virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilanından dışarı çıkma yasağına kadar çok çeşitli uygulamaları hayata geçirerek, sağlık sistemlerinin çökmesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Salgın, Avrupa'da etkisini ciddi şekilde sürdürse de bazı ülkelerdeki günlük ölü ve yeni vaka sayısındaki gerileme, normalleşme sürecine dönülebileceği düşüncesine yol açtı.

- Almanya'da iş yerleri ve okullar açılıyor

Almanya'da 22 Mart'ta alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazalar ile kuaförler, sıkı hijyen kurallarına uyma şartıyla açılacak.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı ülkede, 4 Mayıs itibarıyla hayvanat bahçeleri, kütüphane ve müzelerin yanı sıra okullar da kademeli olarak açılacak.

Almanya'da kitlesel büyük etkinlikler 31 Ağustos'a kadar yasaklanırken, kilise, cami ve sinagog gibi ibadet yerlerinde toplu ibadet yasağı da sürecek.

- Avusturya'da Paskalya sonrası ilk adım

Bu bağlamda başını Avusturya'nın çektiği çok sayıda ülke, Paskalya tatili sonrasında virüse karşı alınan bazı kararları gevşeterek, normalleşme yolunda ilk adımı attı.

Avusturya'da, 14 Nisan'dan itibaren 400 metrekarenin altındaki iş yerlerinin faaliyete geçmesine izin verilirken, park ve bahçeler de halkın hizmetine açıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının nisan sonuna kadar uzatıldığı ülkede, 2 Mayıs itibarıyla alışveriş merkezleri, kuaförler ve çeşitli iş yerlerinde yeniden işbaşı yapılacağı duyuruldu.

Farklı spor dallarındaki profesyonel sporcular ile Birinci Futbol Ligi takımlarının yeniden antrenman yapmalarına izin verildi. Ayrıca 1 Mayıs itibarıyla tenis, golf, binicilik gibi dış mekan sporlarına da izin verileceği açıklandı.

Yetkililer, gastronomi ve eğlence sektörü için haziran ayını işaret ederken, yaz tatili için vatandaşların yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

- İtalya'da bazı iş kollarında tedbirler gevşetildi

Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, günlük ölü ve vaka sayılarında son haftalarda yaşanan gerilemeyle kademeli normale dönüş de tartışılmaya başlandı.

Ülke genelinde sıkı tedbirleri son olarak 3 Mayıs'a kadar uzatan İtalyan hükümeti, "2. Aşama" olarak tanımladığı normale dönüşün ilk adımını 14 Nisan'da kısmen başlattı.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında evde kalınması, okulların kapatılması, hayati olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulması gibi sıkı tedbirlerin devam ettiği İtalya'da, hükümet son çıkardığı kararnameyle, kitapçılar, bebek ve çocuk ürünü satan iş yerlerinin açılması kararı aldı.

Kararnamede, ormancılık faaliyetleri, ahşap endüstrisi ile tarımsal üretimi de kapsayan sıkı tedbirler gevşetilerek, bu sektörlerin faaliyete geçmesine yeşil ışık yakıldı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, salgına ilişkin verilerdeki düşüşe bağlı olarak hükümetin, sıkı tedbirlerin sona ereceği 3 Mayıs'tan sonra halkın maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla dışarı çıkmasına izin vereceği aktarıldı. Hükümetin yine mayıs ayında adliyelerle restoran ve kuaför gibi işletmelerin belli şartlar dahilinde açılmasına izin vermeyi planladığı belirtildi.

- Fransa'da okullar 11 Mayıs'ta açılacak

Fransa'da, Kovid-19 salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bu tarihten itibaren ülkede okullar kademeli olarak açılacak. Üniversiteler ise yaza kadar kapalı tutulacak.

- İspanya'da "yarı normale dönüş" için ilk adım atıldı

"Kovid-19 aşısı bulunmadan hayatın tam anlamıyla normale dönemeyeceğini" her seferinde vurgulayan İspanyol hükümeti, salgından ciddi zarar gören ülke ekonomisindeki kaybı azaltmak ve yavaş yavaş gündelik hayata dönülmesini sağlamak için adımlar atmaya başladı.

Salgın nedeniyle 14 Mart'tan bu yana OHAL uygulanan İspanya'da, Paskalya tatilinin bitmesiyle inşaat sektörü çalışanları, üretim odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve küçük esnafın işlerine geri dönmesine izin verildi.

Ülkede çalışanlara, iş yerlerinde sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve gerekirse koruyucu giysi giymeleri tavsiyesinde bulunan yetkililer, halka ücretsiz 10 milyon maske dağıttı.

İşverenler Konfederasyonu yetkilileri ise İspanya'daki şirketlerin yüzde 95'inin bu önlemleri karşılayacak durumda olmadığı eleştirisinde bulundu.

-İsviçre'de iş yerleri ve okullar 27 Nisan'da açılıyor

İsviçre'de iş yerleri ve okulların üç aşamada 27 Nisan'da açılmasına karar verildi. Ülkenin iş kollarının açılmasında uygulanacak üç aşamalı stratejide ilk olarak kuaförler , dövme stüdyoları, güzellik salonları, hırdavatçılar, baçe ve çiçek ürünleri işletmeleri gibi insanların güvenli alanı muhafaza edebilecekleri yerler açılacak.

- Danimarka'da okullar açıldı

Salgın nedeniyle neredeyse Avrupa'nın tamamında eğitime ara verilirken, Danimarka'da 15 Nisan itibarıyla anaokulu ve ilkokullar yeniden açıldı. Ayrıca sağlık alanındaki eğitim kurumları da hizmete girecek.

-Birleşik Krallık karantinayı en az üç hafta daha uzatıyor

Birleşik Krallık koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkenin karantina sürecini en az üç hafta daha uzatma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Önlemlerin gevşetilmesi hem halk sağlığına hem de ekonomiye büyük zararlar verir" şeklinde açıklama yaptı.

AA