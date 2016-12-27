AVUCUNUZUN MERKEZİNE 1 DAKİKA BASTIRIN

Sonuca çok şaşıracaksınız...

Eski bir Japon tekniği 5 dakikada vücuttaki stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Bu tekniği uygulamadan önce bütün parmakların farklı duygu ve davranışları temsil ettiğini bilmeniz gerekiyor.

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