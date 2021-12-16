Avustralya'da pes dedirten görüntüler! Genç çift, herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir kayalık üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, kimsenin kendilerini görmediğini düşündükleri sırada profesyonel fotoğrafçı Scott Robinson'un objektiflerine takıldı. Bu sırada kayalıklar üzerindeki diğer insanlar da genç çifti izledi.

Sidney kentindeki bir plajda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç çift, kimsenin kendilerini görmediğini düşündükleri bir noktada cinsel ilişkiye girmeye başladı. Ancak gençler, kayalıkların üzerinden olduğu sırada aynı bölgede başkaları da vardı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Profesyonel fotoğrafçı Scott Robinson, yüzdüğü sırada karşısında gördüğü çiftin fotoğrafını çekti. Genç çiftin, fotoğraflarının çekilmesinden haber siz şekilde ilişkiye girmeye devam ettikleri görüldü. Ayrıca kayalıkların üzerindeki insanlar da genç çifti şaşkınlık içerisinde izledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fotoğrafçı Robinson, makinesiyle kayda aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflar, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

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