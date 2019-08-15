AVUSTRALYA'YI KARIŞTIRAN SALDIRGAN KIBRISLI TÜRK ÇIKTI!

Avustralya'nın Sydney kentinde dehşet saçan ve bir kadını sırtından bıçaklayan saldırgan Mert Ney'in Kıbrıs Türk'ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ortaya çıktı.



Avustralya'nın Sydney kentinde dehşet saçan ve bir kadını sırtından bıçaklayan saldırganın Mert Ney olduğu ortaya çıktı.



Ney'in ayrıca başka bir noktada bir kadını öldürdüğü açıklandı.

Şehir merkezinde çevredekilere saldırmak isterken yakalanan Mert Ney’in Kıbrıs Türkü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu belirtildi.



Sydney Emniyet Müdürlüğü, 21 yaşındaki Ney’in ruhsal sıkıntıları olduğunu ve şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce başka bir bölgede bir kadını öldürdüğünü duyurdu.



Sydney’de bir apartman dairesinde ölü bulunan Michaela Dunn’ın da Ney tarafından öldürüldüğü belirlendi.



Ney’in, 21 yaşındaki Dunn’ı boğazını keserek öldürdükten kısa bir süre sonra kent merkezinde dehşet saçtığı tahmin ediliyor.



KAHRAMAN VATANDAŞLAR DURDURDU



Mert Ney, 41 yaşındaki bir kadını kasap bıçağıyla sırtından yaraladıktan sonra etrafta bulunan vatandaşların sandalye ve süt kasasıyla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Aile içi şiddet, hırsızlık, kötü niyetle zarar verme gibi ufak suçlardan sabıka kaydı bulunan Ney hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı da belirtildi.



HASTANEYE BAŞVURMUŞ…



Avustralya basını, Sydney’in batısındaki Blacktown yakınlarında Marayong semtinde yetişen Mert Ney’in bu ayın başında sağlık sorunları ve akıl sağlığı değerlendirmesi için hastaneye başvurduğunu yazdı.



Kıbrıs Türkü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ifade edilen Ney’in Marayong Devlet Okulu’na devam ettiği belirtildi.



“KONUŞKAN BİRİ DEĞİLDİ”



Okul arkadaşları, Ney’i çok arkadaşı olmayan yalnız bir çocuk olarak tanımladı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Reen Elomari adlı bir ilkokul arkadaşı, “Çok konuşkan biri değildi. Hızlı yürürdü, çok arkadaşı yoktu, hiçbir şey söylemezdi. Sokaklarda her zaman onu tek başına yürürken görürdüm” dedi.



POLİS: “CHRİSTCHURCH SALDIRISINA ATIF YAPILAN BİR USB ÇUBUĞU BULUNDU”



Güvenlik güçleri, Mert Ney’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olduğunu düşünmüyor ve olayı ‘terör saldırısı’ olarak değerlendirmiyor.



Ancak Polis Müdürü Mick Fuller, Ney’e ait olduğu düşünülen ve Yeni Zelanda’daki Christchurch saldırısına atıf yapılan bir USB çubuğun bulunduğunu açıkladı.



Fuller, bu bilginin olaya terör saldırısı demek için yeterli olmadığını belirterek, “Fakat bu kaygı verici bir şey ve uzun vadeli bir soruşturmanın başlangıç noktası” ifadelerini kullandı.

