AYAĞI KIRILDI!

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’da dün yola atlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan aracın neden olduğu kazada bir kişi yaralandı, 3 arabada maddi hasar meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre; dün sabah 06.15’te Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Gönyeli istikametinden Hamitköy’e doğru seyreden 53 yaşındaki Kerim Akpolat yönetimindeki NY 339 plakalı aracın önüne köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Kerim Akpolat, yönetimindeki araca aynı istikamete doğru seyreden 38 yaşındaki Ozan Mertdağ yönetimindeki KZ 227 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mahmut Eğer aracının içerisinde sıkıştı.

Lefkoşa İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılan Mahmut Eğer, kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Eğer’in, yapılan tetkiklerin ardından sağ ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Diyalog