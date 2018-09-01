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AYAĞINA KRAMP GİRİNCE...

AYAĞINA KRAMP GİRİNCE...

Boğulma tehlikesi!

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31.08.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, İskele’de Makkenzi Halk Plajında, Zakria Khalaf Moham HUSSEİN (E-21), denizde yüzdüğü esnada ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen olay mahallinde bulunanlar tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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