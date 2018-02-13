AYAĞININ TOZUYLA SUÇ İŞLEDİ!

5 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs’a gelen Tolga Akköse, 8 Ocak’ta 2 bin 500 TL değerindeki I Phone 8 marka cep telefonunu çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Girne’de bir internet kafeden 2 bin 500 TL değerinde cep telefonu çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Tolga Akköse dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı bir gün tutuklu kalan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 8 Şubat 2018 tarihinde Girne’deki bir internet kafeye giden zanlının, işyeri sahibine ait 2 bin 500 TL değerindeki I Phone 8 marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Gelir gelmez suç işledi

Kayıp bildirimi üzerine işyeri kameralarını incelediklerini ve zanlıyı tespit ederek tutukladıklarını kaydeden polis, 11 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Zanlının ilk kez 5 Şubat tarihinde ülkeye geldiğini ve geldikten 3 gün sonra bu suçu işlediğini ifade eden polis, turist vizesi ile KKTC’de bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Tutuklu yargı kararı veren mahkeme, zanlıyı 15 gün süreyle cezaevine gönderdi.

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