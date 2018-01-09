'Ayak Değil Lahmacun Küreği!'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayakları sosyal medyayı salladı.

İşte Benim Stilim' programında bir dönem yarışmacı olarak boy gösteren ve daha sonra Murat Boz ve Eser Yenenler'in evinden ablasıyla çıkarken görüntülenen skandal isim Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiri yağmuruna tutuldu.

BAHAR CANDAN’IN AYAKLARINA YORUM YAĞDI

Bahar Candan’ın, ‘Boşver modu’ yazarak paylaştığı ayağı Ekşisözlük’te yorum yağmuruna tutuldu. Candan’ın ayağına, ‘Lahmacun küreği gibi’, ‘Bahar Candan değil Bahadır Candan ayağı’, ‘3 saat halı saat maç yaptıktan sonra krampon içinden çıkan turşu olmuş ayak, nerde görsem tanırım’ gibi yorumlar yapıldı.