Ayakkabı alırken bunlara dikkat!

Gün içinde en çok kullandığımız eşyalardan biri de ayakkabılardır. Peki ayakkabı seçerken nelere dikkat etmek gerekir. İşte detaylar.

Sivri uçlu ayakkabılar çok sıkı olabilir

Geniş ayaklar, sivri ayakkabılarla mutlu hissetmez. Çok sıkı olduklarından dolayı ayak parmakları üzerinde fazla baskı oluşturur. Bu, sinir ağrısı veya ayakta kabarcıklar gibi sıkıntılara yol açabilir. Bu yüzden şık bir sivri ayakkabı çifti satın almadan önce ayaklarınızın içlerinde tamamen rahat olup olmadığını kontrol edin.

Çok hafif ve yumuşak ayakkabılar travmaya neden olabilir

Koşu ayakkabılarını sadece koşarken giymenizi öneriyoruz. Her gün giydiğinizde çok rahat ve hafif göründükleri için çarpma anında ayağınıza zarar verebilirler.

Düz ayakkabılar plantar fasya üzerinde baskı uygular

Bu şaşırtıcı olabilir ancak düz ayakkabılar bacaklarınıza da zarar verebilir. Bunun nedeni plantar fasyasına baskı uygulayan herhangi bir kemer desteğinin bulunmamasıdır. Sonuç olarak dizlerinizde ve sırtınızda bir ağrı hissedebilirsiniz.

Platform ayakkabılar yürüme mekanizmasını mahveder

Platform ayakkabılar esnek değildir ve sert ayak yataklarına sahiptir. acaklarımız daha çok esnek ayakkabılara ihtiyaç duyar çünkü ayaklarımızın belli bir şekilde bükülmesi gerekir. Ayakkabılar ayak hareketlerini tekrar etmeli ve pekiştirmelidirler.

Parmak arası terlik ayak bileklerinde yanlış hizalamalara yol açar

Parmak arası terlik yaz ve plaj için harika görünür. Fakat ciltte hasara neden olurlar. Ayrıca parmak arası terlik giymek ayak bilekleriniz ve dizlerinizde yanlış hizalamaya neden olabilir.

Topuklu ayakkabılar sinir hasaarına neden olabilir

Kadınlar topuklu ayakkabılara bayılır çünkü harika görünürler ve çekici hissetmelerini sağlarlar. Ancak hasar düşündüğünüzden daha büyük olabilir. Topuklu giymek genelde burkulma, iç içe geçmiş ayak tırnaklarına, sinir hasarına ve bel ağrısına yol açar.Bu sorunlardan kurtulmak için günlük topuklu ayakkabılarınızın 3 inçten daha yüksek olmadığına emin olunması gerekir.