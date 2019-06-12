Ayakkabıları olay oldu!

Seda Sayan, katıldığı programda giydiği saatli ayakkabılar ile çok konuşuldu.

Yeni single çalışması Son Sözüm ile listelere hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, Gel Konuşalım programına konuk oldu.

56 yaşındaki Sayan'ın giydiği saatli ayakkabılar ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Giuseppe Zanotti tasarımı ayakkabıları ile göz dolduran Seda Sayan, siyah elbisesi ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Sayan'ın programda giydiği kol saatli ayakkabının fiyatının 2,495 dolar olduğu iddia edildi.