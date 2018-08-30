AYAKLARINIZI 15 SANİYE BUZLU SUDA BEKLETİRSENİZ...

Bu yöntemi uygulayanlar ayaklarını sadece 15 sn buzlu suda beklettiklerinde çok faydalı sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Kulağa biraz tuhaf ve soğuk geliyor ancak güneşin yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde pekte kötü bir fikir gibi durmuyor.

Bu yöntemi uygularken, ayağınızı ilk olarak soğuk suya soktuğunuzda zorlanabilirsiniz ancak alışmanız çok uzun sürmeyecektir.



Bu tedavi yöntemini her gün 15 sn ve 10 gün boyunca uygulayanlar faydalarını şu şekilde anlattılar;