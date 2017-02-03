'AYAKTA DURAMIYORUZ!'

Hüseyin Çiçek

Kuzey Kıbrıs’ın hemen tüm bölgelerinde olduğu gibi Gazimağusa esnafı da hem işlerin azlığından, hem de aşırı zamlardan dolayı zor günler geçiriyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı “Ayakta durmakta zorlanıyoruz. Zaten işler yolunda gitmiyordu, dövizin yükselmesi ve başta elektrik zammı hepimizi iflasa doğru sürüklemiştir” diyor. Gazimağusa’da sadece giyim sektörü değil, diğer küçük işletmeler de sıkıntılı günlerden geçiyor.

Tümü sıkıntılı

Makinist ve kaportacılar işlerin özellikle geçmiş yıllara doğru oldukça kötü durumda olduğunu aktarırken, dövizin yükselmesi ile beraber parça ve malzeme fiyatlarının da iyice arttığını, ancak kendi tamirat ücretlerinde herhangi bir değişme olmadığını ifade ederek, günden güne daha da kötüye gittiklerini söylüyor.

Diyalog muhabirine konuşan çiçekçi dükkanı işletmecileri de genel olarak işlerinin durgun olduğunu, sadece özel günler ve düğünlerde işlerinde kısa süreli bir canlanma olduğunu anlatarak, özel günlerin olmaması halinde tek bir çiçekçinin dahi ayakta durabilecek seviyede olamayacağını savundu.

Ne dediler?

Hacı Kavuş (Makinist): İşler çok kötü, piyasada para dönmüyor, son yapılan zamlar belimizi iyice büktü. Kazancımızla ancak KDV’leri ödeyebiliyoruz. Elektriğe son yapılan zam esnafı çok zor durumda bıraktı, dövizin de istikrarsız bir şekilde seyretmesi işleri iyice bitirdi.

Fikret Küçük (Makinist): İşlerimizi geçmiş yıllara göre kıyaslayacak olursak kötü durumdadır. İşlerimiz sadece ay başlarında biraz canlıdır, ay ortasına doğru durgunlaşır. Ay sonunda ise hiç iş yapmıyoruz. İnsanların alım gücü o kadar düştü ki, birçok müşterimiz aracını getirmesi gereken kilometreyi aşıyor, servis yaptırması gereken kilometreyi 2000 kilometre aştıktan sonra servise getiren birçok müşterimiz var.

Erhan Kara (Çiçekçi): İşlerimiz genel olarak, yıla vuracak olursak, durgundur. Sadece özel günlerde işlerimizde biraz artış oluyor. Özellikle kış döneminde işlerimiz iyice durgun olurken, yaz aylarında düğün mevsimi ve bu yüzden evlilik yıl dönümlerinin de denk gelmesi ile canlanma olabiliyor. Sevgililer Günü gibi özel günler de canlanma oluyor. Ancak genel olarak baktığımız zaman işlerimiz iyi değil, özel günlerde yapılan satışlar olmasa bu sektör kesinlikle ayakta duramaz.

Ahmet Kaya (Çiçekçi): İşlerimiz genel olarak durgun seyrediyor, Sevgililer Günü’nü bekliyoruz, belki biraz satışlarımız canlanır, geçen yıl Sevgililer Günü hafta sonuna denk geldiği için işler çok durgun geçmişti. Bu yıl hafta içine denk geliyor, umarız satışlarımız hareketlenir. İşlerimiz kış sezonunda oldukça durgun seyrediyor, düğün mevsimi de artık bize yaramıyor. Çünkü organizasyon şirketleri düğünlerdeki çiçekleri paket programa dahil ediyor, dolayısı ile çiçekçilere gelen maalesef yok. Bizim işler ancak özel günler, evlilik yıldönümleri veya doğum günlerinde canlanıyor, bunların dışında iş yapamıyoruz.

Tahir Toker (Kaportacı): Dövizin yükselmesi ve son yapılan zamlar işlerimizi güçleştirdi. En basidi bir macun 15 TL birden zamlandı, kullandığım bütün malzemeler aşırı zamlandı. Elektrik zammı iyice belimizi büktü. Yani günden güne kötüye bir gidiş söz konusudur, 5 yıl önce neysem şimdi de öyleyim. Hata daha da geri gittim diyebilirim.

Özer Hellaç (Kaportacı): İşlerimiz hiç iyi durumda değil, masrafımız çok, zam çok, elektrik aldı başını gidiyor, döviz yükseldi, bütün aldığımız malzemeler zamlandı, ancak bizim fiyatlarımızda bir değişiklik olmadı. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz, devlet esnafa sahip çıkmadığı sürece esnaf yok olmaya doğru gidiyor. Müşteriler bile bize geldiği zaman ucuz işçiliğe kaçmaya çalışıyor, gariban işi yapmamızı istiyor. Devletten katkı bekliyoruz, bize sahip çıkılsın. Yoksa geleceğimiz hiç iyi değil.

Yusuf Şentuğ (Konfeksiyon): İnsanların ekonomik durumu bozuk olduğu sürece işlerin durumu daha da kötüye gidiyor. Dövizden dolayı bütün ürünlerin fiyatı yükseldi, öncelikle market ürünleri sonra bizim işlerimizin girdilerine, elektrik ve telefona zam yapıldı. Girdi maliyetleri yükselince doğal olarak fiyatlarda da bir yükselme oldu. Ancak insanların gelirleri aynı doğrultuda artmıyor. Bundan dolayı insanlar önce karınlarını doyurmanın peşine düştüler. Giyim kıyafet sektörü de insanların karnını doyurduktan sonra gidebileceği sektör olması nedeni ile işlerimizde bir düşüş yaşanmaktadır.

Mehmet Bayram (Pet Shop): Döviz yükselince işler iyice düştü, eskiden çok iyi iş yapıyorduk ancak son aylarda işler iyice durdu. Satışlar ne yazık ki kurtarmıyor. Maalesef işçi azaltımına gidiliyor. Asgari ücret artarsa belki insanların alım gücü artar, piyasa da biraz canlanır.

Diyalog