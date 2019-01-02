AYDIN DENKTAŞ YOĞUN BAKIMDA!

Zatürre teşhisi konulan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş (86), yoğun bakımda.

Dün akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulurken kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edildi.