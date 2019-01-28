AYDIN DENKTAŞ YOĞUN BAKIMDA!
Aydın Denktaş yeniden yoğun bakıma alındı!
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Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın yeniden yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Yaklaşık 1 ay önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Aydın Denktaş bugün yeniden kötüleşti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan, Aydın Denktaş'ın tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirtti. Özyılkan, Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi olduğunu da söyledi.
Etiketler : Aydın Denktaş, yoğun bakım
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