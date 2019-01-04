AYDIN DENKTAŞ'I UYUTAN İLAÇLAR KISMEN AZALTILDI!

Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakımda olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ı uyutan ilaçların kısmen azaltılmaya başlandığı ve uyanmasının beklendiği öğrenildi.

TAK muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın iltihabi hücrelerinde azalma görüldüğünü, kendisini uyutan ilaçların kısmen azaltıldığını ve uyanmasının beklendiğini söyledi.

Dizdarlı, Denktaş’ın hayati tehlikesinin de halen devam ettiğini kaydetti.

Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuş; kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilince, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı