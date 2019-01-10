AYDIN DENKTAŞ'IN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre, Aydın Denktaş’ın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle 2 Ocak Çarşamba gününden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.