AYDIN DENKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş dün ani tansiyon düşüklüğü nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TAK’a yaptı açıklamada, Aydın Denktaş’ın tansiyonunun stabil olduğu fakat hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

1 Ocak’tan beri zatürre teşhisiyle tedavi gören 85 yaşındaki Aydın Denktaş, bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra normal servise alınmış ancak dün ani tansiyon düşüklüğü üzerine yeniden yoğun bakıma alınmıştı.