AYLARDIR BEKLENİYORDU! SAATLER KALDI

Aylardır merakla beklenen güneş tutulması için artık çok az bir zaman kaldı.. ABD'de uzun zamandır konu olan güneş tutulması 14 farklı eyaletten seyredilebilecek. Peki Güneş tutulması ne zaman olacak? İşte detaylar

Ve aylardır beklenen tarihi Güneş tutulması, bugün ABD’de belirli bir hat üzerinde gerçekleşecek.

ABD’li bilim insanları, bugünkü tam tutulmanın, Güneş’in koronası hakkındaki sırları açığa çıkarmak adına eşsiz bir bilimsel araştırma fırsatı sunacağı fikrindeler.

Tam tutulma, ABD’nin batı kıyısından doğu kıyısına ülkeyi baştan başa kateden, 113 kilometre genişliğinde bir gözlem alanında ve 14 eyalette takip edilebilecek.

Akşam saatlerine denk geleceği için Türkiye’den izlenemeyecek.