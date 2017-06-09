AYLARDIR TRAFİĞE KAPALI!

Lefkoşa Atatürk Stadyumu ile Lefkoşa Trafo Merkezi arasında kalan yol aylardır tamir edilmeyi bekliyor.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Atatürk Stadyumu ile Trafo Merkezi arasında bulunan Cezaevi yolu olarak da bilinen yolda haftalar önce başlatılan çalışma henüz tamamlanmadı.

Köstebek yuvasını andıran yolda asfalt kazıldı, stabilize yapıldı. Ancak haftalar önce çalışması başlatılan yol halen daha asfaltlanmadı. Yol, toprak yığınları nedeni ile trafiğe kapalı.

Havadis