  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Lefkoşa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C

AYLIK AÇIK 10 MİLYON TL!

»
AYLIK AÇIK 10 MİLYON TL!
Kredi ile maaş...

Sosyal Sigortalar Dairesi, yılı 6 milyon TL artıda bitiriyor. 13’üncü maaş ödemesi sorunsuz bir şekilde bugün yapılacak. 70 Milyon TL’lik kaynağın sadece 14 milyon TL’si banka kredisi

Duygu Alan

AYLIK PRİM TAHSİLATI 60 MİLYON

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin istatistiklerine göre, 2016 yılı itibari ile aktif sigortalı sayısı 91 bin 800 iken pasif sigortalı sayısı 34 bin 380. Ayda 70 milyon TL maaş ödemesi yapan dairenin aylık prim tahsilatı ise 60 milyon TL

YARDIM ÖDEMELERİ 15 MİLYON TL

Sosyal Sigortalar Dairesi, 2016 yılında doğum, evlenme, gözlük cam çerçeve, işsizlik yardımı kaleminden toplamda 15 milyon 239 bin 797 TL ödeme yaptı. Eczanelere yapılan aylık ödeme ortalama 500 bin TL

BORÇ 139 ALACAK 92 MİLYON TL

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bankalara olan güncel borç bakiyesi 139 milyon TL. Dairenin 20 Aralık 2016 tarihine kadar 17 belediyeden prim alacağı miktarı ise gecikme zammı ile birlikte 92 milyon 641 bin TL

Belediyeler ve borçlarını gösteren tablo:

Belediye                             Borç miktarı

Lefkoşa Türk Belediyesi 50 milyon 622 bin 94 TL

Serdarlı Belediyesi 990 bin 706 TL,

Paşaköy Belediyesi  442 bin 85 TL,

İnönü Belediyesi   1 milyon 786 bin 252 TL,

Beyarmudu Belediyesi   745 bin 133 TL,

Yeniboğaziçi Belediyesi   4 milyon 996 bin 433 TL,

Akdoğan Belediyesi       1 milyon 740 bin 553 TL,

Vadili Belediyesi              951 bin 445 TL,

Geçitkale Belediyesi      882 bin 893 TL,

Büyükkonuk Belediyesi   1 milyon 945 bin 599 TL,

Dipkarpaz Belediyesi     816 bin 910 TL,

Mehmetçik Belediyesi 1 milyon 184 bin 151 TL,

Lefke Belediyesi              4 milyon 743 bin 877 TL,

Esentepe Belediyesi      2 milyon 527 bin 924 TL,

Lapta Belediyesi              4 milyon 772 bin 511 TL.

Yenierenköy Belediyesi               6 milyon 890 bin 671 TL,

Çatalköy Beleidyesi        6 milyon 602 bin 116 TL.

Havadis

 

 

Bu haber toplam 613 defa okunmuştur
Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AYLIK AÇIK 10 MİLYON TL!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:51
  • MAĞUSA'DA PKK OPERASYONU!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:46
  • HEPİMİZ SUÇLUYUZ!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:38
  • KKTC POLİSİ KIBRISLI RUM'UN PEŞİNDE!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:24
  • YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:21
  • ŞİDDETLİ YAĞIŞ SINIRINA ULAŞILDI25 Aralık 2016 Pazar 16:14
  • “KALICI ÇÖZÜM GELECEK”25 Aralık 2016 Pazar 14:54
  • FUTBOL MAÇLARI ERTELENDİ25 Aralık 2016 Pazar 12:54
  • LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI25 Aralık 2016 Pazar 12:52
  • POLİSTEN YOL UYARISI25 Aralık 2016 Pazar 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim