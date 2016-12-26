AYLIK AÇIK 10 MİLYON TL!

Kredi ile maaş...

Sosyal Sigortalar Dairesi, yılı 6 milyon TL artıda bitiriyor. 13’üncü maaş ödemesi sorunsuz bir şekilde bugün yapılacak. 70 Milyon TL’lik kaynağın sadece 14 milyon TL’si banka kredisi

Duygu Alan

AYLIK PRİM TAHSİLATI 60 MİLYON

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin istatistiklerine göre, 2016 yılı itibari ile aktif sigortalı sayısı 91 bin 800 iken pasif sigortalı sayısı 34 bin 380. Ayda 70 milyon TL maaş ödemesi yapan dairenin aylık prim tahsilatı ise 60 milyon TL

YARDIM ÖDEMELERİ 15 MİLYON TL

Sosyal Sigortalar Dairesi, 2016 yılında doğum, evlenme, gözlük cam çerçeve, işsizlik yardımı kaleminden toplamda 15 milyon 239 bin 797 TL ödeme yaptı. Eczanelere yapılan aylık ödeme ortalama 500 bin TL

BORÇ 139 ALACAK 92 MİLYON TL

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bankalara olan güncel borç bakiyesi 139 milyon TL. Dairenin 20 Aralık 2016 tarihine kadar 17 belediyeden prim alacağı miktarı ise gecikme zammı ile birlikte 92 milyon 641 bin TL

Belediyeler ve borçlarını gösteren tablo:

Belediye Borç miktarı

Lefkoşa Türk Belediyesi 50 milyon 622 bin 94 TL

Serdarlı Belediyesi 990 bin 706 TL,

Paşaköy Belediyesi 442 bin 85 TL,

İnönü Belediyesi 1 milyon 786 bin 252 TL,

Beyarmudu Belediyesi 745 bin 133 TL,

Yeniboğaziçi Belediyesi 4 milyon 996 bin 433 TL,

Akdoğan Belediyesi 1 milyon 740 bin 553 TL,

Vadili Belediyesi 951 bin 445 TL,

Geçitkale Belediyesi 882 bin 893 TL,

Büyükkonuk Belediyesi 1 milyon 945 bin 599 TL,

Dipkarpaz Belediyesi 816 bin 910 TL,

Mehmetçik Belediyesi 1 milyon 184 bin 151 TL,

Lefke Belediyesi 4 milyon 743 bin 877 TL,

Esentepe Belediyesi 2 milyon 527 bin 924 TL,

Lapta Belediyesi 4 milyon 772 bin 511 TL.

Yenierenköy Belediyesi 6 milyon 890 bin 671 TL,

Çatalköy Beleidyesi 6 milyon 602 bin 116 TL.

Havadis