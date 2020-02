AYNI EVE DAHA ÖNCEDE GİRMİŞ!

Halkın sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Gaziköy’de bir eve girip ağaç kesme makinası çalarken tutuklanan Eyüp Can Aktaş’ın, sorgusunda aynı eve 5 Ekim 2019 tarihinde de girerek çeşitli miktarlarda ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi



Gaziköy’de bir eve iki kez girip, önce altınları sonra ağaç kesme makinası çalan zanlı Eyüp Can Aktaş dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aytaç Çebi, zanlı Eyüp Can Aktaş’ın 05.10.2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gaziköy'de, Özgür Sokak No:4 Salih Eser Paşalıoğlu'na ait ikametgâhın mutfak kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, yatak odası içerisindeki komodinin çekmecesinde bulunan muhtelif desenlerde ve ayarlarda olan 3 adet altın erkek yüzüğünü, 2 adet altın erkek kolyesini, 2 adet altın erkek künyesini, 2 adet bayan altın bileziği, 1 adet altın küpe ve 1 adet altın kolye ucunu çaldığı ve mesele ile ilgili olarak olay yerinde yapılan araştırmalarda olayı aydınlatıcı herhangi bir ipucu tespit edilemediğini belirtti. Polis, 04.02.2020 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, yine ayni ikametgâhın batıya bakan kapalı ancak kilitsiz bulunan 80x120 cm ebatlarında ki Alüminyum penceresini hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş yaptıktan sonra konu ikametgahın ana giriş kapısı yanında bulunan Talon marka 38 cc odun kesme motorunu çaldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının konu altınları Girne’de bir kuyumcuya sattığını da itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.