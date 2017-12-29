'Ayrıldılar' deniyordu bombayı patlattılar

İlişkileri başladıkları günden beri ayrılık dedikodularının ardı arkası kesilmeyen Adriana Lima ve Metin Hara, 2 ay içinde evlenmeye karar verdi.

Aşkları ile aylardır magazin gündeminden düşmeyen Türk yazar Metin Hara ile Brezilyalı model Adriana Lima'nın, iki aya kadar dünya evine gireceği iddia edildi.

2 AYA KADAR EVLENECEKLER