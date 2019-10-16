Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu...

Sarp öldü mü? Kadın dizisinde ayrılık sinyalleri!

Kadın dizisinin 67. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler hastanede hareketsiz yatan Sarp'ı görünce 'Sarp öldü mü?', 'Sarp karakterine can veren Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Kadın dizisinde yeni bölüm fragmanı yayınlandı fakat konu ile ilgili ipucu fragmandan değil Caner Cindoruk'un sosyal medya hesabından geldi.

Kadın dizisi son bölümde, hastane odasında yan yana yatan Bahar, Sarp’ın hareketsiz yattığını görünce şok yaşadı. Kalbi duran Sarp ameliyata alındı. Dizide yaşananlar ve Caner Cindoruk’un paylaşımları Sarp karakterinin öleceğini ve başarılı oyuncunun diziden ayrılacağını gösteriyor.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

FOX’un sevilen dizisi Kadın’da Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, projeye veda ettiğini açıkladı. Cindoruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bi karakterle tanışırsın,ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın,sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bir yerde duracak hep.Bu karakterin oluşmasında,icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler