Ayrılığın nedeni Serenay mı?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli yaklaşık bir buçuk yıl sonra ayrılma kararı aldı.

Ünlü çift iddialar karşısında sessizliğini korurken, Samyeli ve Yılmaz'ın ayrılık nedeni gündeme bomba gibi düştü.

2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz’ın, Serenay Sarıkaya ile görüşmesi üzerine kıskançlık krizine giren Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı söylentiler arasında.

Ağustos ayında ilişkilerinde problem yaşayarak ayrıldığı öne sürülmüştü.

Ancak Cem Yılmaz, Samyeli ile bir video çekmiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

Samyeli’nin, Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler galasına katılmaması ve ünlü komedyenin hiçbir paylaşımını beğenmemesi, ayrılık dedikodularını tekrar alevlendirdi.

İkili sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi sürdürüyor.

Birlikte oldukları fotoğraflar da sosyal medya hesaplarında duruyor.

