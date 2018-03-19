AYŞE KADIN CEP YAKTI!

Lefkoşa Terminal alanında kurulan Açık Pazar’da sofraların vazgeçilmesi olan sebzeler ve yaz meyveleri cep yakarken, vatandaş kilosu 18 TL olan fasulyeye uzaktan bakmakla yetindi.

Özlem ÇİMENDAL

Lefkoşa Açık Pazarı’nda bu hafta tezgahların kralı sebzeler oldu. Ayşe kadın fasulye kilosu 18 TL ile rekor kırarken, Kıbrıs mutfağının vazgeçilmezi olan bezelye de fasulyeden aşağı kalmayarak kilosu 12 TL’den tezgahlardaki yerini aldı.

Fasulye 18 TL’yle rekor kırdı

Yine sabah kahvaltılarının ve pratik sandviçlerin kısacası bir evin olmazsa olmaz sebze ihtiyacı olan salatalık da 4 TL arasında değişen fiyatı ile vatandaşı bakmakla yetindirdi. Piyasada pahalılığı dolayısıyla el yakan domates bu hafta da 4 TL’den alıcı bekledi. Fasulye 18 TL’den alıcı bulurken, bezelye de 12 TL ile fasulyeyi pahalılıkta aratmadı. Yeşil biber de 8-10-12 TL’lik fiyat aralığı ile pahalılıkta sınır tanımadı.

Meyve fiyatları da aşağı kalmadı, üzüm 25 TL

Kilosu 25 TL’den satışa sunulan üzüm vatandaşta şaşkınlık yaratırken, diğer yaz meyveleri de 6 ila 10 TL arasında değişen fiyat aralıkları ile bu yaz vatandaşa meyve yemeyi iki kere düşündüreceğe benziyor. Çağlalar da diğer meyvelerden aşağı kalmayarak kilosu 10 TL’den tezgahlardaki yerini aldı.

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