AYSIN-YAHYA AMASYALI'YA SON VEDA...

Haber kıbrıs'ta yer alan habere göre; Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı bugün ikindi namazından sonra Dörtyol mezarlığına defnedildi.

Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybeden Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı bugün ikindi namazından sonra Dörtyol mezarlığına defnedildi. Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı çifti göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’nın cenazesine yoğun bir kalabalık katıldı. Kaza sonucu yaralanan Amasyalı çiftinin çocukları 18 yaşındaki İlayda ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı'nın ise tedavileri sürüyor.