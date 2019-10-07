AYSIN-YAHYA AMASYALI'YA SON VEDA...
Aysın-Yahya Amasyalı çifti son yolcuğuna uğurlandı
A+A-
Haber kıbrıs'ta yer alan habere göre; Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı bugün ikindi namazından sonra Dörtyol mezarlığına defnedildi.
Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybeden Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı bugün ikindi namazından sonra Dörtyol mezarlığına defnedildi. Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı çifti göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’nın cenazesine yoğun bir kalabalık katıldı. Kaza sonucu yaralanan Amasyalı çiftinin çocukları 18 yaşındaki İlayda ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı'nın ise tedavileri sürüyor.
Etiketler : Yahya Amasyalı, Aysın Amasyalı, Dörtyol mezarlığı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.