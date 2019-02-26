Aytaç Arman hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Aytaç Arman, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, 2 Şubat'ta geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırılmış, o günden beri de tedavi altına alınmıştı.

Yaşam mücadelesini daha fazla sürdüremeyen oyuncunun ölümünü, kurucu üyesi olduğu !Sinema Oyuncuları Meslek Birliği' duyurdu.

İşte o açıklama:

Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız.