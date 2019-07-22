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AZ KALSIN BOĞULUYORDU!

AZ KALSIN BOĞULUYORDU!

Denizde yakaladı...

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İskele Makenzi Halk Plajında korku dolu dakikalar yaşandı. Makenzi halk plajında serinlemek maksadı ile denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadını çevrede yüzenler sahile çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile boğulma tehlikesi geçiren kadın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Çevredekilerden alınan bilgi doğrultusunda kadının epilepsi hastası olduğu ve denizde yüzdüğü sırada travma geçirdiği öğrenildi. Polis olay yerinde olay ile ilgili soruşturma yürütmektedir. 

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