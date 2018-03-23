'AZDIRICI' DAMLANIN FİYATI 90 TL!

Öz kızı ile sevgili olmak istediğini söyleyen ve cinsel tacizle suçlanan babanın adaya getirdiği ‘azdırıcı’ damla KKTC eczanelerinde satılmıyor

Pelin YÜKSELAY-Çiğdem AYDIN

Girne’de üniversite tahsili yapan öz kızına ‘Sevgili olacağız’ diyerek, cinsel tacizde bulunmakla suçlanan babanın valizinde ele geçirilen ‘Green Temptation’ adlı azdırıcı damlanın KKTC’deki ezcanelerde satılmadığı bildirildi.

Türkiye’de ise söz konusu ilaç internet üzerinden 80 liraya satılıyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu satıcılardan bir tanesi, KKTC’de çok sayıda müşterilerinin olduğunu belirterek “kargo yoluyla adrese teslim fiyatımız 90 liradır” dedi. İlgili şahıs, kadınlarda cinsel isteği artırmak için en etkili damlanın‘Green Temptation’ olduğunu da iddia etti.



Bizdeki adı ‘Gıda Takviyesi’

Diyalog muhabirlerinin İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden aldığı bilgiye göre; ‘kadın azdırıcı’ olarak reklam edilen bazı ürünler KKTC eczanelerinde ‘gıda takviyesi’ adı altında satılıyor.

İlgili firmadan sağlık sertifikası istenmesinin ardından ön izinle satılan bu ilaçlar, çoğu eczanede bulunabiliyor.

Bunun yanında İlaç ve Eczacılık Dairesi ‘Green Temptation’ isimli ilacın ithal ürünleri arasında bulunmadığını belirtirken, diğer ürünlerin cinsel etkisi üzerinde de yorum yapmıyor.

Diyalog