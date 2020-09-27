Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu. Ermenistan seferberlik çağrısı yaparken, Azerbaycan'da, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için savaş hali ilan edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi. Öte yandan Azerbaycan’ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı belirtildi. Ermenistan'ın resmi onaylı Twitter hesabından ise kışkırtıcı ve provokasyon kokan bir fotoğraf paylaşıldı. Öte yandan Azerbaycan askerlerinin, Karabağ'daki Ağdere bölgesini kuşatma altına aldığı ve Ermeni askerlere son kez 'teslim ol' çağrısı yaptığı, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, de sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. İşte son dakika haberine dair tüm gelişmeler...