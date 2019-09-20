Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Kanal D’nin yeni dizisi “Azize”nin MIPCOM afişi yayınlandı.

13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda yerini almaya hazırlanan “Azize” dizisinin afişi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizi, yakında Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.