Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'da kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesi infiale neden oldu. Azra'yı 5 parçaya böldüğünü daha sonra itiraf eden Ayhan, güvenlik kameraları sayesinde yakalanmıştı.

Vahşi cinayete ilişkin tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde lükse düşkün Mustafa Murat Ayhan'ın askılı bir çantayı önüne asarak ağzında maskeyle soğukkanlı bir şekilde yürüdüğü görüldü.

İki üniversite mezunu olan, Antalya'nın bilinen emlak ofislerinin de birini sahibi olan lüks düşkünü Ayhan'ın ifadelerine inanmayan polis soruşturmayı derinleştirdi.

GÖRÜNTÜLER KATİLİ ELE VERDİ

Bölgedeki MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle Ayhan'ın Konyaaltı'ndaki evinden defalarca aynı çantayla çıkıp döndüğünü belirleyen polis Ayhan'ı tekrar gözaltına aldı.

Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Polisin cinayeti aydınlatmasında en büyük delil olan o görüntülere ulaşıldı.

PARÇALARI BÖYLE TAŞIMIŞ

Ekonomik durumu iyi olan, marka giyinen ve gösterişi seven kravatlı caninin vahşetin ardından spor kıyafetle dışarı çıkıp, parçaladığı cesedi askılı çantaya koyduğu, karnının üstüne getirdiği çantayla cesedin parçalarını taşıdığı görüldü.

Görüntülerde, maske takan caninin soğukkanlı bir şekilde evinden çantayla çıktığı ve boynuna astığı çantayla yolda ilerlediği görülüyor. Ayhan'ın eşinden boşandığı, bir erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

SABAH