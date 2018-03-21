BABA GÜNEYDE SONER NEREDE

Çiğdem AYDIN

Evlendikten sonra 3 yılı şiddet ve yoksullukla geçirdiğini iddia eden Türkan Ata isimli kadın, şimdi de kaçırılan 3 yaşındaki oğlu Soner için gözyaşı döküyor.

Kuzey Kıbrıs’a çalışmaya geldikten sonra ikinci evliliğini Ali Özyürekliler ile yapan 32 yaşındaki Azerbaycanlı Türkan Ata, bu evlilikten biri kız biri erkek iki çocuk sahibi oldu. İlk evliliğinden de bir kız çocuğu sahibi olan Ata’nın ikinci evliliği kâbusa dönüştü. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü, hatta darp sonucu hastanelik olduğunu öne süren Ata, şimdi de eşinin 3 yaşındaki oğullarını kaçırdığını iddia ediyor. Diyalog’a konuşan Ata, “Oğlum Cuma gününden beridir kayıp. Babasının kaçırdığını biliyorum. Gören, bilen, duyan varsa bildirsin” dedi.

Günyüzü görmedim

Ata iddialarını şöyle sürdürdü: Ali Özyürekliler ile evliliğim boyunca şiddet ve işkence gördüm. Tam 18 doktor raporum var. Son olarak geçen aylarda yediğim dayak ve işkenceler yüzünden 3 gün hastanede yattım. Ayrılmak istedim ve bu nedenle de şiddet gördüm. Maddi durumum iyi olmadığı için boşanma davası da açamadım. 4-5 gün önce Ali Özyürekliler geldi ve bana imzalamam için bir belge getirdi. Bana, “İngiltere’ye gideceğim sana da orada oturma izni yaptıracağım, bu yüzden imzan gerekiyor” dedi. Türkçem çok iyi olmadığı için inanıp imzaladım. Meğer imzalattığı belge çocuğumu yurt dışına çıkarmak için bir vekâlet belgeymiş. Çocuğumu alıp havaalanına gitti. Sosyal Hizmet Görevlisini arayıp, “Söyleyin annesine oğlunu unutsun” dedi. Görevliler hemen polise haber verdi. Yakaladılar ve çıkışına engel oldular.

Çok endişeliyim

Evde şiddet olduğu için boşandıktan sonra çocuğu bana vereceklerdi. Ancak, eşim çocuğumu Güney Kıbrıs’a kaçırdı. 4 gün önce sabah 05.00’te Pile’deki sınır kapısından yürüyerek geçtiğine dair bilgi aldım. Polise de söyledim. Polis, Larnaka’daki bir otelde eşimi ve oğlumu tespit etti. Durum Rum polisine bildirildi. Ancak gidip baktıklarında çoktan ayrılmışlardı. İngiliz Üslerine de gittim, yazılı şikâyette bulundum. Cuma gününden beridir oğlum babası tarafından yasal olmayan bir şekilde Rum tarafına kaçırıldı. KKTC’ye geçebilirler o yüzden gören duyan biri varsa Allah rızası için beni evladıma kavuşturun. İngiliz Polisi ve Rum polisi konuyu biliyor. Oradan havaalanından kaçamaz ama çok endişeliyim. Oğlum 3 yaşına yeni bastı ve Cuma gününden beridir kayıp.

Kapıdan yalnız çıktı

Ata bu iddiaları ortaya atarken, Diyalog muhabirinin yetkili makamlardan aldığı bilgiye göre, Ali Özyürekliler geçtiğimiz Cuma günü yürüyerek Pile Kara Sınır kapısından geçip Güney Kıbrıs’a gitti. Dört Yol Polis Karakolu’nun yaptığı soruşturmada Ali Özyürekliler’in sınır kapısını yürüyerek ve yalnız geçtiği belirlendi. Çocuğun ise ya Kuzey’de birilerine bırakıldığı ya da başka bir araçla uyutulup yasal olmayan bir şekilde Güney Kıbrıs’a götürüldüğü tahmin ediliyor. Öte yandan 3 yaşındaki Soner Özyürekliler’in yerini bilen görenlerin ise polis karakoluna ulaşmaları istendi. Çocuğun bulunması için polis soruşturması devam ediyor. Bu arada, Sosyal Hizmet görevlileri de konuyu yakından takip ediyor.

Diyalog