Baba Olmayı Çok İsteyen Serdar Ortaç, 2 Yıl Bebek Düşünmediklerini Söyledi

4 sene önce Chloe Loughman ile evlenen ve baba olmak için adeta gün sayan Serdar Ortaç, bayramın ikinci günü çıktığı sahnede 2 yıl bebek düşünmediklerini söyledi.

2014 yılında Chloe Loughman ile dünya evine giren Serdar Ortaç, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Çocuk sorularına cevap veren şarkıcı, 2 yıl içinde düşünmediklerini söyledi.

"BEBEK İÇİN 2 YIL BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, "Ne zaman baba olacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Chloe ile geçen günlerde bu konuyu konuştuk. Allah'a şükür, hastalığımı yeni atlattım. Onun işleri yolunda, ikimizin de planları var. Ben de baba olmayı çok istiyorum. Olacak da ama en az 2 yıl beklememiz gerekiyor."

DANSÇI YASAĞINI DELDİ

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan'ın kendisine koyduğu "Dansçı kızlara sarılma" yasağını deldi. Kıbrıs bir hotelde verdiği konserde Ortaç, müziğin ritmine kendini kaptırıp dansçılarla sarmaş dolaş dans etti.