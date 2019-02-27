Baba oluyor!

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen bebek bekliyor. Müjdeli haberi Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin duyurdu.

Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ve Hande Gülşen 2017 yılında evlenmişti. Çift şu sıralar bebek bekliyor.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bu güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Hande Gülşen ile selfie çeken Engin hamile emojisi koymadı da ihmal etmedi.