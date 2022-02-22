Baba Vanga, Rusya’nın işgalini yıllar önce bilmiş: Vladimir’i işaret etmiş

"Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla bilinen ve küçük yaşta görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle bazı bölgelerde bir efsane statüsüne erişen Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili öngörüleri gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı alarak operasyon emri vermesi bütün dünyada endişe yarattı…

Küresel borsalar, gıda tedariki ve ticaretin yanı sıra mülteci krizini de tetiklemesi beklenen bu gelişme başta bölgedeki ülkeler olmak üzere birçok ülke ve topluluğun müdahalesini de beraberinde getirdi. Halen birçok ülke Rusya’nın geri adım atması için çağrıda bulunurken Moskova’dan uluslararası kamuoyunu rahatlatan bir açıklama gelmedi.

Dünya medyası, “3. Dünya Savaşı geliyor” başlıklarıyla gelişmeleri okurlarıyla paylaşırken, bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan’ın ünlü kahini Baba Vanga’yı getirdi… 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, Obama’nın seçimi kazanacağını önceden bilen ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga’nın Rusya’yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.

Putin’in Ukrayna hamlesinden sonra “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga’nın Rusya’yı yıllar önceden övdüğü akıllara geldi.

Henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitiren ve 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Baba Vanga’nın cenaze törenine çok sayıda üst düzey devlet yetkilileri ve liderler katılmıştı.

“DÜNYANIN LORDU OLACAK”

11 Eylül saldırılarını 1989'da öngören Baba Vanga, “Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek” açıklamasını yapmıştı.

Fakat Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Baba Vanga’nın yıllar önce yaptığı bir diğer kehanet de akıllara geldi… Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmişti.

“VLADİMİR’İN ŞANI KALACAK”

İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga’nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979’da Rusya’nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.

Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, “Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir’in şanı, Rusya’nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun’da yer alan haberde, Baba Vanga’nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov’a yaptığı da kaydedildi.

Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.

sözcü.com.tr