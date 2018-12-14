İşletmeci Mehmet Tuna’nın kızı Deniz Tuna, babasının vefatından sorumlu tuttuğu şarkıcı Seda Sayan’a ima ederek sosyal medyada “Babamın katili” dedi. Bilişim yoluyla hakaret suçu işlediği gerekçesiyle yargılanan Tuna, 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Mehmet Tuna'nın işlettiği Etiler Şamdan'ın mülk sahibi olan Seda Sayan'ın sözleşmesi olduğu halde Tuna'nın mekanı boşaltmasını istediği iddia edildi. İkili mahkemelik oldu. Tahliye davası devam ederken Mehmet Tuna vefat etti.

HAKARET SUÇU

Tuna'nın küçük kızı Deniz Tuna, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tuna, hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sayan'ı ima ederek "Babamın katili" diye paylaşım yapan Deniz Tuna, "O sözleri anlık bir kızgınlıkla yazdım" dedi.