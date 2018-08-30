"16 yaşından beri tek yaşıyorum. Babamla ev içinde bile karşılaşmak istemiyordum. Konsevatuar okuyup, bale yaptığım için babamla görüşmüyoruz. Bunun altını çizeyim. O günden beri daha inatçıyım. Yapma denileni yapıyorum. Üniversiteden mezun olmadan önce, anaokulunda ve kolejlerde bale dersi verirdim. Babamla kırgınlığım olmasaydı, Ali Ağaoğlu hayatıma girmezdi ve şu anda burada olmazdım. Bu ilişkideki en büyük bedelim, herkesin beni yanlış bir sıfatla tanıması oldu. Babamı sadece fotoğraflarda görüyorum. Uzun süredir annem ve babamla görüşmüyorum.Yalnızlık çok kötü bir şey. Kalabalıkta yalnızlık çok çok daha kötü bir şey."