'Babamla kırgınlığım olmasaydı Ali Ağaoğlu hayatıma girmezdi'
Duygu Su Gülpınar'dan ayrılık itirafları
İş adamı Ali Ağaoğlu'ndan iki ay önce ayrılan Duygu Su Gülpınar, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.
İşte Duygu Su Gülpınar'ın açıklamaları...
'Aynı evin içinde birlikte vakit geçirmemiz çok zordu'
"Ali Ağaoğlu, ilişkide bana karşı çok saygılıydı. Bazı şeyler değişmeyeceği için Ali Ağaoğlu'yla ilişkim bitti. Aynı evin içinde birlikte vakit geçirmemiz çok zordu. Ali Ağaoğlu çok fazla işiyle ilgilenirdi. Zamanla evin çalışanlarıyla arkadaş oldum."
'Ben ilişkide kıskanç biri değilimdir'
"Ali Ağaoğlu'nu terk etmeden önce ev tuttum. Ben ilişkide kıskanç biri değilimdir. Sonradan saygı bitti. Artık rutine bağladı. 3 yıldır aynı çatı altında. Kişisel eşyalarım bende. Kıyafet ve takılarım bende duruyor. Ali Ağaoğlu'nun görüştüğü kadınlar evden benim eşyalarımı çalıyorlardı. Kendimi yanlız hissettiğim için 2,5 saat boyunca ağladım."
"16 yaşından beri tek yaşıyorum. Babamla ev içinde bile karşılaşmak istemiyordum. Konsevatuar okuyup, bale yaptığım için babamla görüşmüyoruz. Bunun altını çizeyim. O günden beri daha inatçıyım. Yapma denileni yapıyorum. Üniversiteden mezun olmadan önce, anaokulunda ve kolejlerde bale dersi verirdim. Babamla kırgınlığım olmasaydı, Ali Ağaoğlu hayatıma girmezdi ve şu anda burada olmazdım. Bu ilişkideki en büyük bedelim, herkesin beni yanlış bir sıfatla tanıması oldu. Babamı sadece fotoğraflarda görüyorum. Uzun süredir annem ve babamla görüşmüyorum.Yalnızlık çok kötü bir şey. Kalabalıkta yalnızlık çok çok daha kötü bir şey."
'İlişkide yaş farkını hissetmedim'
"Dışarıdan bakılınca çok şaşalı bir hayat ama içindeyken öyle olmuyor. Her şey çok normal geliyor. Yaş farkını da yaşarken hissetmiyorsun. Gerçekten mutluydum. Onun o yaşta olduğunu düşünmüyorum. Hep şen şakrak birisiydi. Eski fotoğraflara baktığımda 'iyi ki tanımışım' derim. İyi bir insan. Umarım o da mutlu olur. Gördüğüm yerde selam veririm ama konuşmam. Kırgınlığım var."
'Hayatımda Reşit var'
"Bundan sonra hayatıma benden yaşça bu kadar büyük bir insan girmez. Hayatımda zaten Reşit var. Şu an mutluyum. İnşallah yakında güzel haberlerimizi duyarsınız."
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